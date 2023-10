Après sa suspension, Youcef Atal se défend

On est sûr qu’il est bien défenseur ?

Dans le viseur de la justice pour avoir partagé une vidéo à caractère antisémite en réaction au conflit entre la Palestine et Israël, Youcef Atal a été suspendu par l’OGC Nice « jusqu’à nouvel ordre ». Ce jeudi, L’Équipe dévoile dans son édition du jour que le joueur est « dévasté » devant l’ampleur médiatique de son cas. Surtout, le latéral algérien aurait confié à ses proches n’avoir posté cette vidéo que pour apporter son soutien au peuple palestinien et sans même avoir vu la vidéo jusqu’au bout.

Or, il a ainsi loupé le passage où un prédicateur, Mahmoud al-Hasanat, demande à Dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ». C’est évidemment cette séquence qui envoie Youcef Atal au cœur de la tempête. Déjà touché par une polémique en 2020 après un autre dérapage sur les réseaux sociaux pouvant s’apparenter à une apologie de la violence, il rapidement supprimé son message de vendredi et présenté ses excuses. En vain.

