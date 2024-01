Francesco Farioli évoque le retour de Youcef Atal

Comme si de rien n’était ?

Mis à pied par l’OGC Nice, suspendu sept matchs par la commission de discipline de la LFP et condamné à huit mois de prison avec sursis, dont il a fait appel, pour avoir partagé une vidéo à caractère antisémite en réaction à la triste actualité en Palestine et Israël, Youcef Atal est bien attendu par le club azuréen. Son entraîneur, Francesco Farioli, a évoqué à demi-mot le cas du latéral droit, après l’élimination prématurée mardi de l’Algérie à la CAN.

« Il est sous contrat jusqu’en juin. Quand il reviendra, sa suspension sera terminée. Le joueur sera à disposition du groupe, a précisé l’entraîneur italien. Youcef, d’un commun accord avec le club, reviendra lundi. Il a droit à quelques jours de repos en plus. » À six mois de la fin de son contrat, les chances de le voir porter le maillot des Aiglons restent minces. Une porte de sortie pourrait même être trouvée dès ce mercato hivernal, puisque le club azuréen a recruté Valentin Rosier pour concurrencer Jordan Lotomba.

Un bon de sortie en Arabie saoudite pour tout oublier ?

Ça passe pour Monaco, Nice et Brest, Laval éjecte Nantes