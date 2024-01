Youcef Atal condamné à huit mois de prison avec sursis

La sentence est tombée.

Poursuivi pour « provocation à la haine à raison de la religion » pour avoir publié sur son compte Instagram une vidéo d’un prédicateur appelant à « un jour noir pour les Juifs », Youcef Atal a été condamné. Le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende après le procès du 18 décembre dernier. Le tribunal correctionnel de Nice a reconnu le joueur niçois coupable et l’a condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45 000 euros d’amende.

🚨 Youcef Atal est reconnu coupable et condamné à 8 mois de prison avec sursis simple. Amende de 45 000 euros. Publication de la condamnation dans Nice Matin et Le Monde aux frais du commandé.https://t.co/AYMZqU0848 pic.twitter.com/WRTTY9UdXR — RMC Sport (@RMCsport) January 3, 2024

Appelé avec l’Algérie pour la CAN qui commence le 13 janvier, Youcef Atal pourrait ne pas reporter les couleurs de l’OGC Nice. Selon les informations de RMC Sport, le latéral droit aurait botté en touche quand le président du tribunal judiciaire lui avait demandé s’il allait rester au Gym, le club azuréen l’ayant suspendu en octobre.

La suspension de la LFP infligée à Youcef Atal a pris fin le 20 décembre dernier.

