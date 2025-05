Neuf mois après, Bradley Locko va bientôt pouvoir rejouer avec Brest

Libéré, délivré, je ne me blesserai plus jamais !

L’espoir français Bradley Locko voit enfin le bout du tunnel. Le latéral gauche s’était rompu le tendon d’Achille droit en août dernier, ce qui lui a fait manquer la quasi totalité de la saison. Dans les pages de Ouest France, il était revenu, quelques mois plus tard, sur sa blessure : « Sur un crochet intérieur que je fais souvent, j’ai entendu un bruit. Je me suis assis directement. Je n’avais pas forcément compris. Je ne savais pas ce que j’avais. J’ai regardé derrière moi. Au départ, je pense que c’est une blague, qu’un joueur m’avait jeté un caillou. […] Je n’avais pas mal, mais je ne pouvais plus marcher. J’étais comme foudroyé. »

Une entrée en jeu contre Lille est envisageable

Dimanche dernier, l’ancien joueur du Stade de Reims avait réintégré le groupe. Il n’avait pas joué, mais c’était les prémices d’un retour tant attendu. L’Équipe rapporte les propos du joueur, « J’ai su à l’entraînement par le coach (Éric Roy) qu’il allait me prendre. Il m’a posé la question, je lui ai dit directement oui. Je m’entraîne depuis trois semaines, ça veut dire que je suis plutôt en forme ». À nouveau dans le groupe pour la réception de Lille pour le multiplex Ligue 1 du samedi 10 mai, Bradley Locko espère pouvoir gratter quelques minutes, lui qui a manqué la folle saison européenne de son club.

En espérant que Bradley ne soit pas devenu Locko pendant ces neuf mois.

