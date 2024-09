Alerte podium pour Antoine Griezmann

Aux JO, ça valait un bronze.

Face à la Belgique ce lundi (2-0), Antoine Griezmann a inscrit encore un peu plus son nom dans la légende de l’équipe de France. Entré en jeu à un petit quart d’heure de la fin, le natif de Mâcon a grimpé sur le podium des joueurs les plus capés en Bleu. Avec 137 unités, le meneur de jeu tricolore rejoint son ex-partenaire Olivier Giroud et figure désormais à cinq petites longueurs du deuxième, Lilian Thuram (142 sélections) et huit du recordman, Hugo Lloris (145 sélections).

𝑮𝒓𝒊𝒆𝒛𝒎𝒂𝒏𝒏 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒊𝒖𝒎 🙌 1️⃣3️⃣7️⃣ 𝒔𝒆́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 et une place aux côtés de Giroud parmi les Bleus les plus capés de l’histoire 💙 Seuls 2 autres légendes, L.Thuram et Lloris ont porté plus de fois le maillot Bleu 🌟#FRABEL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WEqm6PDWBy — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2024

À 33 ans, s’il semble avoir quelque peu perdu son statut d’indiscutable en Bleu, Grizou devrait tout de même être en mesure d’aller chercher, d’ici la Coupe du monde 2026, le record du nombre de sélections. Encore incontournable avec l’Atlético de Madrid, l’ancien du Barça a jusqu’ici inscrit 44 buts et réalisé 29 passes décisives en Bleu. De quoi faire de lui le meilleur passeur et le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Monument.

Manu Koné, l’invité surprise