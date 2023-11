Anthony Taylor au cœur de la polémique en Angleterre

Décidemment, les arbitres anglais font parler d’eux.

Ce dimanche à 17h30, une grande majorité des fans de football anglais aura les yeux rivés sur le choc entre Chelsea et Manchester City. La tension et la pression seront évidemment au rendez-vous, mais pourraient aussi survenir pour d’autres raisons que le sportif pur et dur. En effet, et alors que les débats autour des décisions arbitrales fleurissent en conférence de presse, Anthony Taylor vient d’être désigné pour diriger cette rencontre entre deux cadors du championnat. Un nom ronflant connu de tous, sauf que le principal concerné est aujourd’hui au cœur de plusieurs polémiques, en raison de performances déclinantes et ratées ces derniers temps. Ces dernières semaines, il a notamment été l’auteur de deux erreurs flagrantes.

3rd November – Anthony Taylor is demoted to the Championship for a game. 4th November – Anthony Taylor makes awful decision in the Preston vs Coventry. 7th November – Anthony Taylor is assigned Chelsea vs Man City. Well done boys, good process. https://t.co/PR7OMkz6wQ — Project Football (@ProjectFootball) November 7, 2023

La première, intervenue lors du match nul entre Wolverhampton et Newcastle (2-2), un penalty litigieux accordé aux Magpies, lui a coûté d’officier en Championship, en deuxième division, le week-end passé, pour la première fois depuis 2019. Une rencontre entre Preston et Coventry (3-2) où il s’est une nouvelle fois signalé avec un penalty très contestable accordé en faveur des locaux. Un coup de sifflet qui, à première vue, ne devait pas arranger ses affaires, lui qui pouvait se sentir sur la sellette. Rien n’en fut, puisque ce matin, la Premier League a publié la liste de désignation des arbitres pour la prochaine journée, où l’on peut trouver son nom à côté de l’affiche de dimanche. Une décision qui a froissé plus d’un supporter sur les réseaux sociaux.

Bon courage à lui pour gérer la pression dans un match sous tension.