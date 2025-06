Les supporters de Manchester United vent debout contre la hausse du prix des places

Le culot personnifié.

Alors que Manchester United sort de sa pire saison depuis 50 ans, la direction a annoncé une hausse du prix des places. Le coût moyen d’un billet sera de 46,51 livres (environ 54 euros) en 2025-2026, contre 41,41 livres en 2024-2025. Il faudra débourser entre 59 et 97 livres pour assister à l’un des six matchs de championnat les plus prestigieux cette saison à Old Trafford, soit entre 68 et 113 euros pour voir une équipe qui vient de finir 15e de Premier League. « Moins de 1% des tickets seront vendus à 97 livres », assure le club sur son site, mais les supporters grincent des dents.

« Ces décisions ne font qu’éloigner les supporters réguliers au profit des visiteurs occasionnels »

Le Manchester United Supporters Trust a dézingué cette nouvelle politique tarifaire dans un communiqué. « Pour presque tous les matchs de championnat, le prix du billet le moins cher augmente de plus de 50 % », se désole le groupe de supporters. « Une fois de plus, le club n’a consulté aucune des instances représentatives des supporters et une fois de plus, il fait des choix qui vont à l’encontre des intérêts des supporters et, à notre avis, du club dans son ensemble. […]Ces décisions en matière de billetterie ne font qu’éloigner les supporters réguliers au profit des visiteurs occasionnels et risquent d’exclure la prochaine génération de jeunes supporters qui sont l’avenir même du club. Ce modèle fera énormément de mal et sapera l’ambiance dans le stade au cours d’une saison où l’équipe en aura plus que jamais besoin. »

Non, les supporters ne sont pas des pigeons.

