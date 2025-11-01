S’abonner au mag
Erling Haaland se fait remonter les bretelles par les autorités sanitaires britanniques

Erling Haaland se fait remonter les bretelles par les autorités sanitaires britanniques

Après le cœur de bœuf.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube personnelle et au cours de laquelle il présentait sa routine quotidienne, Erling Haaland est notamment revenu sur son régime alimentaire. Outre son amour pour la viande, le Norvégien a également insisté sur les vertus du lait cru, lui qui en boit deux verres par jour. Une promotion qui n’a pas vraiment été du goût de l’autorité sanitaire et alimentaire britannique (FSA), précisant que le lait cru « pouvait contenir des bactéries nocives, à même de provoquer des intoxications alimentaires » en particulier chez les personnes au système immunitaire fragile, soit les personnes âgées (65 ans et plus), les femmes enceintes, et les enfants.

Pour se procurer ce lait, Erling Haaland se rend ainsi dans une ferme spécialisée en banlieue de Manchester, puisque le produit n’est pas autorisé à la vente ordinaire.

Mais il le met avant ou après les céréales ?

