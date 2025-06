Après avoir eu un accident, Paul Ince arrêté pour conduite en état d’ébriété

Pas de Paul.

Ce samedi, vers 17 heures, Paul Ince a été interpellé par la police pour conduite en état d’ébriété, après avoir foncé dans une barrière au volant de sa voiture dans le Cheshire, comme relaté par de nombreux médias britanniques. L’ancien capitaine de Manchester United s’en est sorti indemne, mais comparaîtra devant les magistrats de Chester vendredi 18 juillet, après avoir été libéré sous caution.

« L’accident impliquait un Range Rover noir qui est entré en collision avec la barrière de réserve centrale, a déclaré la police dans un communiqué. Les officiers se sont rendus sur les lieux et ont arrêté un homme de 57 ans. »

Un parcours très compliqué en tant qu’entraîneur

Légende de Manchester United avec plus de 280 matchs, le milieu de terrain a connu des temps plus compliqués en tant qu’entraîneur. Dans chacun de ses six clubs, il n’aura passé qu’un an maximum à la tête de l’équipe. Le coéquipier de Roy Keane et Éric Cantona a remporté deux fois la Premier League en (1993 et 1994), et deux FA Cup (1990 et 1994), avec Manchester United.

