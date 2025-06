Un Français de plus à l’Inter Milan

Pratique le covoit pour un Parme-Milan !

Après l’arrivée de Chivu sur le banc de l’Inter, ce lundi, c’est au tour de Ange-Yoan Bonny de quitter Parme et rejoindre les finalistes de la Ligue des champions. Selon la Gazzetta dello Sport, l’international espoir français devrait s’engager avec les Nerazzurri après la Coupe du monde des clubs (du 14 juin au 13 juillet). Le montant du transfert n’a pas été révélé, mais il avoisinerait les 20 millions d’euros.

Le saut de l’ange

Après quatre ans passés sous le maillot parmesan, l’ancien joueur de Châteauroux va faire un bond en avant en rejoignant un club du gratin italien et européen. Le jeune avant-centre (21 ans) pourra compter sur Benjamin Pavard et sur son futur compère en attaque, Marcus Thuram, pour s’acclimater au club lombard. Considéré comme le complément idéal du fils de Lilian, Bonny, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 37 matchs de Serie A cette saison, va devoir élever le curseur pour se faire une place dans une animation offensive où les places coûtent chers.

Tous nos vœux de Bonny heure.

