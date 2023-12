Amine Harit : « Notre meilleur match de la saison »

L’OM serait-il guéri ?

Après la victoire marseillaise face à Rennes, Amine Harit s’est montré particulièrement satisfait au micro de Prime Vidéo. « On retrouve de la confiance dans nos mouvements par rapport aux matchs précédents, je suis très content du match de l’équipe ce soir, a souligné l’ancien Nantais. C’est un match sur lequel on va devoir s’appuyer, je pense que c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de saison contre une très belle équipe de Rennes. »

🗣 "C'est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison." 🔵⚪️ Un match "abouti" selon @Amine_000.#OMSRFC pic.twitter.com/icHsBagBbC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 3, 2023

Une prestation qui aurait pu être encore plus belle si son but n’avait pas été refusé pour un hors-jeu préalable. « C’est dommage, ça aurait été la petite cerise sur le gâteau, mais le principal, c’est d’aider l’équipe à gagner. J’ai pu faire une belle combinaison avec Ili (Iliman Ndiaye) pour obtenir ce penalty, mais honnêtement, mes stats m’importent peu, il va surtout falloir redresser la barre collective, a insisté Harit, de retour à un bon niveau, un an après sa grave blessure. C’est très dur de devoir enchaîner tous les trois jours après neuf mois d’arrêt, mais plus les matchs passent, mieux je me sens. »

Tout va bien dans le meilleur des mondes.