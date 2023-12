L’OM met Rennes à terre

Olympique de Marseille 2-0 Stade rennais

Buts : Aubameyang (8e SP) et Ounahi (65e)

Expulsions : Ndiaye (68e) à l’OM // Wooh (61e) à Rennes

Ce Marseille-Rennes était un match que l’on pouvait attendre avec curiosité, entre deux équipes très bien engagées en Ligue Europa et victorieuses jeudi soir. Mais cette rencontre opposait surtout deux formations bloquées en milieu de tableau en championnat, ce que le contenu brouillon et faiblard est venu nous rappeler. Dans ce film d’erreurs, l’OM a eu le beau rôle en s’imposant face au Stade rennais (2-0) pour conclure, mine de rien, une belle semaine avant de recevoir Lyon mercredi. Pour le SRFC version Julien Stéphan, c’est une première défaite et le retour des doutes.

Aubameyang, une semaine de penaltys

Ce n’était pas l’ambiance des grands soirs au Vélodrome, privé de la partie basse de son virage sud à la suite d’une sanction de la commission de discipline et pas totalement rempli, mais il n’a pas fallu longtemps pour réchauffer les cœurs et dissiper la fumée orange lancée par les South Winners. Au bout d’un contre rondement mené, Iliman Ndiaye s’est engouffré dans la surface, et Christopher Wooh a taclé n’importe comment pour offrir un penalty sur un plateau à Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais avait pu s’échauffer dans cet exercice face à l’Ajax cette semaine, il n’a pas tremblé devant Steve Mandanda pour mettre l’OM devant (1-0, 8e). Un cadeau tombé du ciel pour un Marseille souvent moyen sur son terrain, où la bande de Gennaro Gattuso a laissé le ballon aux Rennais en misant sur les transitions pour attaquer. Dans un schéma légèrement remanié, avec Enzo Le Fée plus haut et Baptiste Santamaria aux côtés de Nemanja Matić, les Bretons ont été inefficaces à souhait, négociant très mal de nombreuses situations. Martin Terrier a manqué deux belles opportunités, les centres des uns et des autres ont généralement trouvé un joueur bleu et blanc, et Amine Gouiri aurait peut-être pu gratter un penalty sur un duel avec Chancel Mbemba, mais l’arbitre n’a pas bronché. Dans une forêt de gestes techniques ratés, Marseille a essayé de passer dans le dos de la défense rennaise (qui a perdu Arthur Theate sur blessure), mais Mandanda est bien sorti dans les pieds d’Amine Harit, et Wooh est venu couper un centre dangereux d’Azzedine Ounahi, aligné au milieu à la place de Jordan Veretout.

Rouge, c’est rouge

On a parfois entendu quelques sifflets descendre des tribunes marseillaises quand l’OM semblait tourner en rond et incapable de prendre le jeu à son compte, alors que Jonathan Clauss est resté aux vestiaires à la pause pour laisser sa place à Michael Murillo. D’entrée de jeu, Terrier a gâché une offensive rennaise, et Warmed Omari a soulagé son équipe en stoppant Aubameyang dans la surface. Dans une rencontre toujours aussi pauvre techniquement, Rennes s’est encore plombé tout seul, Wooh ayant vu rouge à la suite d’un tacle mal maîtrisé sur Geoffrey Kondogbia dans le camp phocéen (61e). Les pessimistes ont pu trembler à l’idée de voir l’OM se saborder une nouvelle fois en supériorité numérique, ils ont été rassurés en deux temps. Ounahi a d’abord fait le break en se baladant au milieu d’une défense rennaise apathique pour allumer un Mandanda resté statique (2-0, 65e), puis Ndiaye a lui aussi été expulsé après s’être maladroitement essuyé les crampons sur la cheville de Jeanuël Belocian (68e). Ce qui a rajouté du n’importe quoi au n’importe quoi, même si Harit a cru libérer les siens, avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu. Rennes est resté trop naïf et inoffensif pour revenir, malgré un joli pétard d’Arnaud Kalimuendo à côté et un sauvetage de Pau López sur un tir contré par Vitinha. La partie s’est terminée sans frissons et devant de nombreux sièges déjà désertés par des supporters marseillais, qui se contenteront de voir leur équipe retrouver la première partie de tableau. L’opération séduction, ce sera pour plus tard.

OM (4-2-3-1) : López – Clauss (Murillo, 46e), Mbemba, Gigot, Lodi (Mughe, 77e) – Kondogbia, Ounahi – Ndiaye, Harit (Veretout, 87e), Sarr (Balerdi, 70e) – Aubameyang (Vitinha, 70e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Rennes (3-4-3) : Mandanda – Wooh, Belocian, Theate (Omari, 40e) – Bourigeaud (Assignon, 79e), Matić, Santamaria (Kalimuendo, 59e), Truffert – Gouiri, Terrier (Yildirim, 79e), Le Fée (Blas, 79e). Entraîneur : Julien Stéphan.