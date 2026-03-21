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Deux nouveaux joueurs convoqués avec l'Argentine
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que Joaquín Panichelli et Franco Mastantuono avaient initialement été écartés de la liste de Lionel Scaloni pour les amicaux face à la Mauritanie et à la Zambie, les deux joueurs seront pourtant bien du voyage.
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
Appelés de dernière minute
Alors que le sélectionneur avait déjà fait le choix de convoquer 28 joueurs, l’incorporation de Panichelli et de Mastantuono ce vendredi a finalement été permise par l’ajout d’un match amical supplémentaire lors de cette trêve internationale. L’Albiceleste affrontera donc la Mauritanie le 27 mars à Buenos Aires, puis la Zambie le 31 toujours à la Bombonera pour pallier l’annulation de la Finalissima. Les deux joueurs rejoindront leurs coéquipiers ce lundi.
Le rêve de Mondial continue.Lionel Scaloni fait moite-moite entre Marseille et Strasbourg dans sa dernière liste
LB