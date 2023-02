Amélie Oudéa-Castéra salue la démission de Le Graët

Mission accomplie.

Dans le viseur du ministère des Sports ces derniers mois à cause de plusieurs affaires extra-sportives, Noël Le Graët a finalement démissionné de son poste de président de la FFF ce mardi. Une décision saluée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Selon elle, l’ancien président de l’En Avant Guingamp « a pris la bonne décision pour la FFF et pour lui-même » dans des propos rapportés par l’AFP : « J’ai confiance dans l’avenir de la 3F, dans la qualité de ses équipes et dans la capacité de ses instances à tirer les leçons des derniers mois pour en sortir plus fortes, au service du football français. »

Le vice-président de la Fédération française de football (FFF) @PhilippeDiallo assurera l'intérim à la tête de l'instance après la démission de Noël Le Graët, a-t-on appris auprès de plusieurs membres du comité exécutif #AFP pic.twitter.com/7u8ni2PDVb — Agence France-Presse (@afpfr) February 28, 2023

Cette démission sonne la fin d’un feuilleton de plusieurs semaines concernant l’avenir du très controversé dirigeant. La Fédération va maintenant devoir retrouver de la stabilité pour sortir de cette période de crise. Président par intérim depuis la mise en retrait de Le Graët, Philippe Diallo va rester en poste au moins jusqu’à juin, date d’une assemblée fédérale décisive pour l’avenir de la gouvernance de l’instance.

Le Graët, la retraite après l’heure