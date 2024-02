Amélie Oudéa-Castéra s’exprime sur le probable départ de Kylian Mbappé du PSG

Son retour en France se fera en tant que Président de la République.

Amélie Oudéa-Castéra a profité d’un déplacement à Rennes à l’usine de production des peluches des Jeux olympiques pour parler du cas Kylian Mbappé et de son probable départ du Paris Saint-Germain. « C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner, a estimé AOC au micro de RMC Sport. Moi je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années clairement. Je crois qu’il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours. »

La Ministre des sports éprouve quand même un peu de regret quant au départ de l’attaquant français : « Quand on a un talent de cette envergure, ça fait toujours quelque chose. Mais je pense que, où qu’il soit dans le monde, il fera rayonner la France. » Si le prochain club de Mbappé n’est pas encore connu, le Real Madrid semble tenir la corde, et est même prêt à réaliser des efforts financiers comme jamais auparavant.

On attend désormais l’annonce officielle au 20H de TF1.

