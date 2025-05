Kevin Trapp se mue encore en buteur avec l’Eintracht Francfort

G̶o̶a̶l̶k̶e̶e̶p̶e̶r̶ Goalscorer! He did it again! 💥 Auch heute war Kevin Trapp wieder als Torschütze erfolgreich – mit einem durchaus kuriosen Treffer. Aber seht selbst… 👀#SGE pic.twitter.com/sISVfk64jn