Alexy Bosetti : « J’aurais préféré prendre 5-0 »

Pas d’excuses, mais des regrets.

Après la demi-finale de Coupe de France perdue face à Toulouse, (1-2), l’attaquant d’Annecy Alexy Bosetti s’est montré réaliste : « Il y a de la déception, mais aussi beaucoup de fierté. Franchement, on a fait plus que jeu égal avec Toulouse, qui est une très bonne équipe en Ligue 1. Mais face à une Ligue 1, une demi-erreur c’est but… Il faut apprendre du très haut niveau, c’est la loi du foot, c’est cruel. »

Bosetti, qui avait égalisé pour les Annéciens à quelques minutes de la pause, sur penalty, pensait avoir fait le plus dur pour son équipe : « En deuxième période, Toulouse fait deux frappes cadrées seulement et c’est un but… C’est frustrant. C’est une action qu’on donne. J’aurais préféré prendre 5-0, tomber sur une équipe de Toulouse qui nous fait tomber. On fait un match quasiment héroïque jusqu’à cinq minutes de la fin et on fait l’erreur qui se paie cash en demi-finales de la Coupe de France… ».

Annecy, 15e de Ligue 2 avec 33 points va rapidement devoir revenir à la réalité des matchs galères pour assurer son maintien.