Alexandre Lacazette et Rayan Cherki décorés de l’Ordre national du mérite

Enfin une distinction à Lyon !

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont reçu, ce mardi 13 mai 2025 à l’hôtel de préfecture du Rhône, la médaille de l’Ordre national du mérite pour leur parcours aux Jeux olympiques de Paris. Chaque athlète, olympique et paralympique français(e), ayant gagné une médaille à ces Jeux a été récompensé : de la Légion d’honneur pour l’or, et de l’Ordre national du mérite pour le bronze et l’argent.

Un peu de bonheur dans cette fin de saison compliquée

Cette cérémonie, qui met les athlètes à l’honneur et qui montre que l’État français les remercie de leur implication, pourrait aider les deux Lyonnais à surmonter la difficulté émotionnelle et sportive de cette fin de saison, puisqu’ils sont éliminés en Ligue Europa dans un scénario crève-cœur mais complètement dingue contre Manchester United, puis décrochés en Ligue 1 de la course à la Ligue des champions, et que le mental a dû en prendre un coup.

Deux nouveaux Chevaliers dans l’ordre national du Mérite🏅 pic.twitter.com/GsFFx887sK — Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2025

Peut-être que John Textor va compter le prix des médailles dans son bilan devant la DNCG.

