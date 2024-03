Alexandre Lacazette : « Ce n’est pas facile d’aller sur le banc »

Pour ceux qui ne l’avaient pas déjà compris, Alexandre Lacazette n’était pas un grand fan de Fabio Grosso.

Dans un entretien diffusé sur Prime Video avant la défaite de l’OL face à Lens à laquelle il n’a pas participé ce dimanche soir, l’attaquant a vanté les mérites de Pierre Sage : « Il fallait un coach plus proche des joueurs, qui connaît le club et qui comprend un peu comment fonctionne l’équipe, qui sait que tout ne va pas être parfait et qu’il faudra s’adapter à notre situation. Il a su le faire depuis qu’il est là. »

Une capacité d’adaptation qui aurait manqué à Grosso, selon le buteur lyonnais. « J’ai eu envie de croire au projet avec le nouveau coach, mais je pense que c’est un coach qu’il aurait fallu avoir dès le début de la saison et de la préparation, dit-il. Il y a des raisons qui font qu’il me met sur le banc qui ne me plaisent pas trop. Ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement. »

🗣️ @LacazetteAlex : "Ce n'est pas facile d'aller sur le banc, surtout quand ton équipe de coeur est en bas du classement. L'attaquant de l'@OL s'est confié à Jimmy Briand sur les changements d'entraîneurs cette saison à Lyon. #OL pic.twitter.com/GaINdq1vdb — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 2, 2024

Vivre le match de dimanche soir en tribunes a dû lui rappeler quelques mauvais souvenirs.