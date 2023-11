Alex Song prend sa retraite

Légende.

« Mon voyage a commencé à Yaoundé quand j’étais enfant, en jouant sans crampons, pieds nus sur du gravier dur. Cela m’a donné la force et le courage de réussir. » Depuis, le petit de Douala a bien changé. Le milieu de terrain camerounais qui a démarré sa carrière du côté de Bastia a fait les beaux jours de Charlton, Arsenal, West Ham ou encore le FC Barcelone. Ce monsieur, c’est Alex Song, et il a décidé de mettre fin à sa carrière à 36 ans et avec 419 matchs au compteur.

« C’est avec une grande tristesse que le moment est venu pour moi de raccrocher les crampons, a-t-il lancé sur son compte Instagram, lorsque j’ai déménagé en France et que j’ai joué pour Bastia, j’ai cru que j’avais accompli un miracle. Mais ce n’était qu’un début, car mon parcours s’est poursuivi à Arsenal et à Barcelone, deux des plus grands clubs du monde. Tant de personnes m’ont aidé tout au long de mon parcours, ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, mon agent, mes entraîneurs et, bien sûr, tous mes coéquipiers à qui je serai toujours reconnaissant. Bien sûr, Charlton, West Ham, Rubin Kazan, Sion et Arta/Solar 7 resteront toujours dans mon cœur. J’ai également eu l’honneur de représenter mon pays à 60 reprises, ce qui m’a rempli d’une grande fierté. J’ai la chance d’avoir tant de bons souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Enfin, je voudrais remercier tous les fans qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours, je garderai tout cela précieusement. J’espère vous revoir tous bientôt. »

Alex, le lion.

