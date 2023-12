Alejandro Balde défie Oriol Romeu pour le titre de joueur le plus rapide du Barça

On rigole bien à Barcelone.

Invité au Gala des étoiles du football catalan pour recevoir son prix de « joueur catalan avec le plus grand avenir 2023 » ce lundi à Barcelone, Alejandro Balde en a profité pour glisser un tacle appuyé à son coéquipier. Le présentateur demande au jeune latéral gauche blaugrana s’il est le joueur le plus rapide du Barça et le gamin de 20 ans répond : « Je crois que c’est entre moi et Ouri. » En indiquant de la tête Oriol Romeu sur sa droite, lui élu meilleur joueur catalan de l’année. Une vanne qui fait beaucoup rire le principal intéressé et… Joan Laporta, son président.

📢 Masferrer: "Ets el jugador més ràpid del Barça?" Balde: "La cosa està entre jo i l'Oriol Romeu" 😂 🔴 Segueix la gala en directe: ▶️ https://t.co/fF9V6iFTKW pic.twitter.com/adrRPo5y7W — 3Cat (@som3cat) December 18, 2023

Au moins une difficulté dont le Barça est conscient cette saison.

