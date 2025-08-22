S’abonner au mag
Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi

Affaire Rabiot-Rowe : Frank McCourt réitère son « entière confiance » au trio Longoria-Benatia-De Zerbi

Le boss sort du bois.

Attendu à Marseille ce week-end à l’occasion de la rencontre entre l’OM et le Paris FC, Frank McCourt est sorti du silence ce vendredi au sujet de l’affaire Rabiot-Rowe qui agite la cité phocéenne depuis plusieurs jours. Sans en faire trop, sans même citer explicitement les faits en question, le dirigeant américain a pris position et s’est, sans surprise, placé du côté de l’état-major marseillais. « J’exprime mon soutien et mon entière confiance envers Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi dans leur mission au service du club. La gestion (du club) repose sur des valeurs fondamentales : humilité, discipline, respect de l’autre, des hiérarchies et de l’institution, autant de principes qui ont permis au club d’atteindre ses objectifs au cours de l’année passée. À l’aube d’une saison majeure, française et européenne, chacun doit se mettre au seul service de l’Olympique de Marseille et faire ce qu’il faut pour gagner sur le terrain », a déclaré McCourt à l’AFP.

Autant dire que Véronique Rabiot ne sera pas en tribune présidentielle samedi au Vélodrome.

