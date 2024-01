Affaire Darmanin-PSG : le ministère des Finances perquisitionné

Nouvel épisode dans la série du moment, Barbouzeries.

Mediapart rapporte ce matin qu’une perquisition a eu lieu ce lundi au ministère des Finances et de l’Économie dans l’affaire « des barbouzeries du PSG ». La justice se serait rendue dans différents services de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). Cette perquisition fait suite aux révélations de Mediapart du 4 janvier dernier, pointant les avantages fiscaux accordés au Paris Saint-Germain lors du recrutement de Neymar en 2017, pour 222 millions d’euros.

Ce transfert, le plus cher de l’histoire du football, aurait été affranchi de responsabilités fiscales par Gérald Darmanin, aujourd’hui ministre de l’Intérieur, et ministre des Comptes publics à l’époque. Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée nationale entre 2017 et 2022, est aussi visé par la justice pour savoir s’il a, ou non, tenté d’obtenir des avantages fiscaux pour le club de la capitale.

To be continued…

