Ada Hegerberg marque en une minute après 209 jours d’absence

Sur son premier ballon.

60 secondes et pas une de plus. Voilà ce qu’il a fallu à l’illustre Ada Hegerberg pour retrouver le chemin des filets après avoir été écartée des terrains pendant 209 jours. Entrée en jeu à la 70e minute de jeu à la place de Signe Bruun qui venait tout juste de s’illustrer en claquant un doublé face à Guingamp (6-0), ce samedi, dans le cadre de la dix-septième journée de D1 Arkema, la Ballon d’or 2018 a marqué une petite minute plus tard, sur son premier ballon. Sonia Bompastor sera ravie de savoir que sa star est prête pour le quart retour décisif face à Chelsea jeudi prochain. Les coéquipières de la Norvégienne avaient perdu le match aller 1-0 à la maison cette semaine.

Les Blues sont prévenues !

