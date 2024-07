Accord entre la FFF et les Bleues sur le droit à l’image

« C’est toujours les mêmes gestes. D’abord la jambe gauche. »

La FFF et les joueuses de l’équipe de France se sont mis d’accord sur le règlement des droits à l’image, annonce Le Parisien ce lundi. Elle sera signée à la fin des JO, soit un an après l’accord entre les hommes et la FFF. Le mécanisme est le même qu’avec la bande de Kylian Mbappé, qui avait entamé un bras de fer avec la Fédé en boycottant des sponsors en 2022.

« J’en ai discuté avec Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Geyero, Kadidiatou Diani et Amandine Henry… Toutes ces joueuses qui représentent le groupe et nous avons trouvé un accord, précise Philippe Diallo au quotidien. Le document est prêt, j’attends la fin des JO pour que chacun y appose sa signature. » En clair, l’accord stipule que leur image individuelle n’est plus utilisée sans leur autorisation, comme les garçons. Une marque de fast food ne peut plus mettre la tête de Mbappé sur un carton ou un verre, par exemple. Aussi, si un Bleu ne souhaite pas s’associer à un partenaire, le sujet peut être traité au cas par cas.

Sages comme des images.

