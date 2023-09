Une nouvelle convention sur les droits à l’image des Bleus

Les « plus brefs délais » correspondent donc à une année du côté de la Fédé.

Dans les tuyaux depuis de longs mois, la nouvelle convention, réclamée notamment par Kylian Mbappé, concernant le droit à l’image des joueurs de l’équipe de France débarque enfin. « Elle traduit une vision commune entre les joueurs et la Fédération autour des valeurs de l’Equipe de France et l’importance de son rayonnement au service du développement de la pratique du football en France », indique la FFF dans un communiqué.

« Ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d’image de l’Equipe et des joueurs qui la composent et établira un cadre concerté d’évolution et de suivi de la mise en œuvre de la Convention », rajoute la Fédé dans la suite de sa communication. En conclusion, Philippe Diallo, président de la FFF, et l’ensemble des joueurs de l’Equipe de France indiquent se réjouir de cet accord, uniquement valable pour l’équipe masculine, qui traduit « parfaitement un état d’esprit commun : la volonté commune, autour de l’Equipe de France, de servir les missions d’intérêt général qui sont au cœur du projet associatif fédéral et de l’engagement des joueurs, tout en respectant les droits individuels de chacun. »

