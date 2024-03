Olivier Giroud fustige la VAR

Avare de VAR.

Comme bon nombre d’amoureux du football, Olivier Giroud n’est pas du tout fan de la VAR et de son impact sur l’arbitrage. Dans une interview pour Canal+, il fustige avec honnêteté la présence de la vidéo : « Ce que je changerais dans le football actuel ? Pardonnez-moi l’expression, ce qui me gonfle un peu, c’est la VAR. Déjà, ça prend du temps, on est toujours en train d’attendre et on arrive encore à se tromper. J’aimerais qu’on trouve le juste milieu pour retrouver un peu de spontanéité dans le jeu actuel », avoue le Milanais qui a visiblement une dent contre les hommes en noir, qui, comme en France, font l’objet de nombreuses polémiques.

<iframe loading="lazy" title="Olivier Giroud, en route pour l'Euro" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TH4U-Z84rKo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Quid du nombre de buts en équipe de France qu’il vise ? « Soixante, ce serait génial. »

