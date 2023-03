À quelques jours de l’annonce d’une liste, l’équipe de France féminine n’a toujours pas de sélectionneur

Ça commence à faire long, là.

Près de vingt jours après l’éviction de Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse le 9 mars dernier, personne n’a encore pris la succession de l’ancienne joueuse de Soyaux. Hervé Renard, toujours sélectionneur de l’Arabie saoudite et en pole position pour reprendre le poste, n’a toujours pas été officialisé.

Hervé Renard est en très bonne voie pour devenir sélectionneur ⏳🇫🇷 "Ca va se décanter dans les prochains jours et avant Jeudi vous saurez. La liste sera donné Jeudi ou Vendredi " 🎙️ Aline Riera via @CanalplusFoot pic.twitter.com/Attj0JJE5H — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) March 26, 2023

« Ça va se décanter dans les prochains jours et avant jeudi vous saurez. La liste sera donnée jeudi ou vendredi », promettait Aline Riera, membre du comex, en marge de la rencontre de D1 Arkema entre Montpellier et le Paris Saint-Germain dimanche 26 mars. L’ancien entraîneur du LOSC n’a toujours pas paraphé le moindre contrat et continue d’officier sur le banc saoudien. Il supervisera le match amical prévu ce mardi 28 mars entre sa sélection et la Bolivie. Si les affaires traînent en longueur, c’est surtout à cause d’éléments contractuels qui retardent son arrivée sur le banc des Bleues. Les Tricolores auront un dernier rendez-vous avant le Mondial cet été, les matchs amicaux face au Canada et la Colombie qui se dérouleront les 7 et 11 avril prochains, une liste va donc devoir être annoncée dans les prochains jours.

Faut-il encore que Renard finisse par sortir de sa tanière.

Diego Rolán : « J’aimerais rejouer à Bordeaux un jour »