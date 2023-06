À 36 ans, Raúl García rempile à Bilbao

Ils attendaient une réponse. Voici.

En fin de contrat la saison dernière, Raúl García avait attendu le dernier moment pour prolonger son bail d’une année supplémentaire et disputer sa huitième saison sous la tunique de l’Athletic Club. Même recette cette année. Libre demain matin, la légende espagnole arrivée à Bilbao l’été 2015, en provenance de l’Atlético Madrid pour un montant de dix millions d’euros, a prolongé son contrat d’un an ce vendredi. Avec 83 buts au compteur pour 338 apparitions avec le maillot rouge et blanc, García fait partie des 25 meilleurs buteurs de l’histoire du club.

💥 ¡Raúl García renueva hasta 2024! 🔗 https://t.co/26J6nYm1PM Disputará su novena temporada como león y aspira a convertirse en el jugador con más partidos en la historia de @LaLiga #RaúlGarcía2024 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vKfWkhTKgM — Athletic Club (@AthleticClub) June 30, 2023

Leyenda.

La fois où Marcelino a remporté un titre 14 jours après son arrivée sur un banc