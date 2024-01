2023, année des records de dépenses sur le marché des transferts

Même la Fifa se met aux datas.

La faîtière du football mondial a publié ce mardi son rapport annuel Global Transfer Market pour 2023, un document qui détaille les chiffres du football professionnel masculin, féminin et du monde amateur. Toutes les données proviennent du logiciel TMS, utilisé par les clubs et les agents pour valider les opérations auprès de la Fifa. A la lecture des 64 pages de ce rapport, on apprend par exemple que dans le foot professionnel masculin, 21 801 transferts internationaux ont été réalisés en 2023, pour un montant record de 9,23 milliards de dépenses.

💰 Spending on international transfer fees reaches new high 📈 International transfers in women's football increase by more than 20%

The FIFA Global Transfer Report 2023 is here, charting all the transfers of men's and women's players in both amateur and professional football.

