15 minutes qui ont tout changé pour l’OM

Un électrochoc salvateur.

Logiquement mené à la mi-temps de son match contre Toulouse après une triste première période, l’OM a eu le mérite de réagir pour renverser le match et finalement s’imposer (2-3). Une réaction fulgurante née d’un quart d’heure de pause parfaitement exploité par Igor Tudor, qui a visiblement trouvé les mots pour relancer son équipe, comme l’a expliqué Chancel Mbemba : « On a loupé notre première mi-temps. Le coach et le capitaine (Valentin Rongier) ont parlé à la pause et on a vu la différence en deuxième mi-temps. »

Une version confirmée par les autres joueurs marseillais qui se sont exprimés après le match, à l’image de Jordan Veretout : « Le coach ne nous a pas engueulés, il a juste trouvé les bons mots. On savait qu’on avait fait une mauvaise première période et que si on continuait comme ça, on allait perdre. C’était à nous de changer tout ça. » Si leur prise de conscience et leur réaction sont à saluer, les Marseillais ne pourront pas toujours se rattraper d’une première mi-temps ratée.

Ils seront en effet attendus dès la première minute pour la prochaine journée contre le PSG.