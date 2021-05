Brest, pas encore sauvé, concède le nul à Montpellier

2

Montpellier (4-3-3) : Bertaud - Souquet, Congré, Hilton, Cozza - Savanier, Le Tallec, Mollet - Laborde, Delort, Mavididi. Entraîneur : Der Zakarian.



Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud - Magnetti, Belkebla - Honorat, Charbonnier, Faivre - Mounié. Entraîneur : Dall-Oglio.

Pression contre manque de motivation.Entre un Brest flippant pour sa survie et un Montpellier qui n'a plus rien à jouer, la confrontation comptant pour la 37journée de Ligue 1 n'a pas offert d'étincelle ce dimanche et s'est conclue sur un score sans but. Assez ouverte, la première période n'a pourtant pas donné lieu à de grosses occasions malgré les sept frappes bretonnes. Seul frisson, et pas dans le bon sens du terme, l'expulsion de Mollet pour un tacle dangereux sur Mounié peu avant la pause.En infériorité numérique, le MHSC s'est alors (un peu) retranché dans son camp lors du seconde acte. Si bien que les actions ont concrètement commencé à voir le jour, côté Stade brestois. Avec, notamment, un Faivre de gala et un poteau de Chardonnet touché à l'heure de jeu. Sauf qu'en attaquant de la sorte, les visiteurs ont laissé des espaces derrière, et les locaux ont failli en profiter en contre par l'intermédiaire d'un Mavididi mis en échec par Larsonneur. Duverne, lui, est passé à un poteau de tromper son propre portier en voulant dégager en corner ! Finalement, aucun filet n'a tremblé, même si Bertaud a dû s'employer, et chacun est reparti avec un point.Un point, c'est justement ce qu'il reste comme avance aux Finistériens sur la dix-huitième place...