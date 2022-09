Borja Iglesias, Panda style

À 29 ans, Borja Iglesias s’apprête à vivre ses premières aventures avec la sélection espagnole. La récompense logique pour l’attaquant du Betis, auteur d’un début de saison canon en club. Ce n’est pourtant pas avec la Roja que le « Panda » s’imaginait être il y a encore quelques années. Mais bien derrière un micro, à poser ses plus beaux 16 mesures.

Desiigner et mixtape

« Valoriser le hip-hop espagnol est l’un de mes objectifs »

Par Adel Bentaha

À deux mois de la Coupe du monde, Luis Enrique semble avoir trouvé son groupe. Fort d’une certaine stabilité entretenue depuis la demi-finale de l’Euro, le sélectionneur s’est dès lors permis de récompenser certaines individualités, performantes depuis le début de saison, pour cette ultime trêve internationale, avant le décollage pour Doha. Parmi elles, Borja Iglesias. Auteur d’une belle entame de saison avec le Betis (6 buts), celui qui pointe au deuxième rang des buteurs en Liga, derrière Robert Lewandowski, surfe sur son excellente dynamique entrevue l’an dernier, notamment par ses dix-neuf réalisations toutes compétitions confondues. Une révélation sur le tard pour le barbu qui, quatre ans auparavant, végétait en Segunda División et prévoyait de se lancer dans le rap.En 2016, ces quelquessuffisaient à enflammer les boîtes de nuit du monde entier et à électriser les passionnés de. Signé Desiigner, le tube « Panda » grimpait en effet en tête des charts, porté par son refrain aussi entraînant que répétitif. Mais au moment de lâcher ses rythmiques, led’Atlanta ne s’attendait sûrement pas à ce qu’un jeune pensionnaire de l’équipe réserve du Celta en fasse son credo. À 6500 kilomètres de la Géorgie, Borja Iglesias, alors 23 ans, tâtonne en effet dans ses prémices de footballeur. Pas conservé par Villarreal, l’attaquant tente ainsi de rattraper le temps perdu à Vigo en vain, bloqué avec la B et sans perspective de circuit professionnel. Alors dans l’attente d’une éclaircie, le géant se réfugie dans sa seconde passion : le hip-hop. Dans le vestiaire du Celta, Iglesias fait effectivement office de DJ, n’hésitant pas à faire tester à ses coéquipiers ses découvertes dénichées sur SoundCloud. Quand la musique de Desiigner envahit le centre d'entraînement Madroa, c’est donc l’hystérie.Joué en boucle, le titre se transforme en surnom pour l’intéressé :. Clin d’œil artistique, mais également au gros ours chinois, avec qui Borja partage des yeux cernés de noir et une allure pataude., détaillait-il pourLe buteur en manque d’opportunité voit finalement sa chance arriver, à l’été 2017, lorsque Saragosse lui offre sa première expérience au plus haut niveau, en deuxième division. La machine à marquer se met dès lors en route (23 buts en 43 rencontres à l’issue de l’exercice 2017-2018) tout en s’embarquant pleinement dans son univers sonore :Grattant des textes, se lançant dans leou prévoyant même de lancer sa(projet toujours en cours), le « Panda » s’éclate sur et en dehors des terrains.Révélé à Saragosse, Iglesias explose surtout à l’Espanyol, dans l’élite cette fois (20 buts en 2018-2019, sa seule saison au club), avant de rallier le Betis. Régulier dans ses performances sportives, l’intéressé se rêve désormais à pareille destinée dans la musique, tel qu’il l’évoquait pour HIGHXTAR :Si cette passion pour la musique dévore gentiment Borja Iglesias, elle ne l'empêche pas de cartonner côté foot. À tel point, donc, que le gaillard s'apprête à mettre les pieds sur la scène internationale, tunique rouge sur le dos.Sa convocation a beau être une récompense indéniablement légitime au regard de son début de saison canon, elle interroge toutefois sur le réservoir offensif de laplaisantait Joaquín, en apprenant la sélection de son coéquipier. Une remarque affectueuse, reflétant malgré tout le manque d’avants-centres sur la péninsule. La faute à cette « guardiolisation » à outrance appliquée sur la décennie écoulée, au point d’offrir à l’Espagne un Euro 2012 avec le seul Cesc Fàbregas en pointe, et un style dans lequel les passes à dix n’ont plus d’effet. Loin d’être acquise, la succession de Fernando Torres ou David Villa, derniers buteurs véritables, sera donc passée par des profils moins étoffés. Qu’ils soient laborieux comme Álvaro Morata ou Rodrigo Moreno, intermittents comme Iago Aspas ou Gerard Moreno, voire éphémères, tels Jaime Mata. Pour le Panda, la mission sera donc de démontrer que cette réussite sévillane n’est pas qu’un simple tube de l’été, mais bien unsusceptible de l’intégrer aux 26 mondialistes. Et pérenniser le duo tant attendu : Enrique-Iglesias.