Bordeaux vainqueur du Challenge Emiliano Sala contre Caen, Nantes perd encore

80' But pour Niort ! Mathis Ansart trompe Alban Lafont sur coup franc #FCNantes pic.twitter.com/L99T0J6Wpp — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) July 18, 2021

JB, au stade de la Source

Enfin un nouveau titre pour les Girondins !À Orléans pour le week-end à l'occasion du Challenge Emiliano Sala avec un tableau à quatre équipes, Bordeaux - vainqueur de Niort aux tirs au but vendredi - a retourné Caen en « finale » de cet évènement (2-1) et termine à la première place. Les Girondins ont été surpris par un but du défenseur russe Vladislav Molchan (20 ans, pas encore apparu en compétition avec les pros caennais) à la réception d'un corner dès la deuxième minute. Mais ils ont logiquement égalisé dès la reprise avec un Rémi Oudin aiguisé de loin (47), puis sont passés devant grâce au fameux Sékou Mara , entré en jeu quelques minutes plus tôt et à l'affut au point de penalty en fin de match (84Plus tôt dans l'après-midi pour la « petite finale » du tournoi, les Chamois Niortais (18de Ligue 2 en 2020-2021) se sont imposés face au FC Nantes (1-0) malgré une globale domination des jaune et vert. Incapables de conclure, les Canaris ont cédé sur un coup franc de Mathis Ansar mal renvoyé par Alban Lafont (81) et repartent du Loiret avec deux défaites face à des formations de l'antichambre (après la défaite 1-0 contre Caen samedi).Mais bon, une quatrième place (sur quatre) reste une quatrième place ...