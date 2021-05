Bordeaux relève la tête contre Rennes

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Sabaly, Kwateng, Mexer, Benito - Zerkane (Oudin, 59e), Adli, Lacoux - Mara (A. Traoré, 59e), Hwang, Kalu (Ben Arfa, 59e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Rennes (4-2-3-1) : Gomis - H. Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert (Maouassa, 54e) - Nzonzi, Camavinga - Bourigeaud (Guirassy, 54e), Tait, Doku - Terrier (Del Castillo, 65e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Tout le monde en parle.Dans l’actualité pour les mauvaises raisons ces dernières semaines, les Girondins ont relevé la tête ce dimanche après-midi contre Rennes (1-0). Un succès inattendu acquis en partie grâce à Sékou Mara, 18 ans, qui a provoqué l’expulsion rapide (et sévère) de Nzonzi et marqué le seul but de la partie en l’espace de trois minutes. Après avoir été victime d’un pied haut de l’international français au milieu de terrain, le beau-fils de Thierry Ardisson a fêté sa première titularisation chez les grands en allumant Gomis du gauche pour ouvrir le score. Sous les chants des supporters bordelais, présents à l’extérieur du stade après avoir accueilli leurs poulains en avant-match, la bande de Gasset a profité de sa supériorité numérique pour pousser un Stade rennais à la ramasse dans ses retranchements.Mais Bordeaux reste une bête blessée, et les Rennais restent en vie après une parade de Gomis sur une tête de Mara puis une maladresse de Hwang. Au retour des vestiaires, les Bretons ont digéré l’expulsion de la longueur Nzonzi, et prennent le contrôle du ballon et de la rencontre, poussant pour égaliser. En vain, la réussite fuyant Doku, seul élément offensif à la hauteur, qui a fracassé le poteau de Costil, impeccable en fin de partie devant Guirassy. La boule au ventre, Bordeaux résiste aux quelques vagues rennaises, et se frotte les mains en assistant aux multitudes de coups de pied arrêtés gâchés par les visiteurs. Dans une fin de rencontre décousue, Guirassy a répondu à Oudin, sans que le tableau d'affichage ne bouge. Sur le parvis du Matmut Atlantique, les amoureux du scapulaire peuvent exulter : Bordeaux s'éloigne de la zone rouge et se rapproche du maintien en Ligue 1. Plus haut au classement, Rennes ne profite pas des faux-pas de l'OM et de Lens pour chiper la 5place et voit l'Europe s'éloigner.Le prochain rendez-vous pour les Rouge et Noir ? Le PSG à domicile, sans le duo Nzonzi-Camavinga au milieu de terrain. Dur.