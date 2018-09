Bordeaux et Nîmes font le spectacle

Un scénario fou, six buts dont le premier doublé de Jimmy Briand avec Bordeaux et le premier but de Bozok en Ligue 1, la première sur le banc de Ricardo... C'est peu dire que ce match entre Bordeaux et Nîmes (3-3) n'avait de nul que le nom.

Les Crocos ont vraiment la peau dure

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Palencia, Koundé, Lewczuk, Poundjé (Sabaly, 69e) - Lerager, Plasil, Sankharé (De Préville, 86e) - Kalu, Briand (Cornelius, 72e), Kamano. Manager : Ricardo.



Nîmes (4-4-2) : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Lybohy, Miguel - Thioub (Maouassa, 70e), Bobichon, Valls, Ripart - Bozok (Landre, 90+3), Guillaume (Depres, 59e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

par Steven Oliveira

Difficile de savoir si le Nîmes Olympique va réussir à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison. Mais ce qui est certain, c’est que les Crocos seront sur le podium des équipes les plus agréables à regarder. Car une fois n’est pas coutume, Nîmes est venu à Bordeaux pour jouer au football et tenter de marquer le plus de buts possible. Tout n’est pas parfait, certes, mais les supporters présents au Matmut Atlantique ne se seront pas ennuyés la moindre seconde lors d’un match qui s’est terminé sur un score de 3-3. Une orgie de buts pour célébrer le retour de Ricardo sur le banc de Bordeaux. Bernard Blaquart n’est pas du genre à bétonner lorsqu’il quitte son arène de Nîmes . C’est donc avec quatre attaquants de formation que les Crocos débarquent au Matmut Atlantique. Une option offensive qui permet aux supporters présents à Bordeaux de vivre un premier acte animé avec des occasions de part et d’autres. Et quand ce n’est pas Younousse Sankharé qui oblige Paul Bernardoni - prêté par les Girondins - à déployer ses ailes (17), c’est Renaud Ripart qui fait trembler le poteau de Benoit Costil sur un joli coup de tête (23).Une première grosse alerte qui va étonnement avoir un impact positif sur les Bordelais et sur Jimmy Briand , lequel inscrit son premier but en Ligue 1 avec les Girondins en profitant d’un ballon parfait de Sankharé dans le dos de la défense (1-0, 25). Sauf que les Nîmois ne sont pas du genre à baisser les bras : Baptiste Guillaume , bien servi par Umut Bozok , tacle le ballon au fond des filets (1-1, 30). Avant qu' Antonin Bobichon ne prouve à nouveau la puissance de son pied droit en envoyant un coup-franc sous la barre de Benoit Costil (1-2, 44).Impossible de savoir ce que dit Ricardo à ses hommes dans le vestiaire. Quoi qu’il en soit, les Bordelais reviennent sur la pelouse avec la bave aux lèvres. Une envie d’en découdre se traduisant par une percée dans la surface de réparation de Sergi Palencia , qui claque un petit pont sur Hervé Lybohy avant de servir en retrait Jimmy Briand . L'attaquant ne tremble pas pour s’offrir un doublé (2-2, 55). Et alors que les supporters bordelais sont encore en train de célébrer le but égalisateur, Salomon Kalu, intenable depuis le début de la rencontre, se joue de la défense nîmoise avant d’envoyer une jolie frappe croisée du gauche qui fait trembler les filets de Bernardoni (3-2, 56).Deux buts en une minute qui auraient pu détruire le moral des Nîmois. Mais là encore, les Crocos ne se laissent pas abattre et repartent vers l’avant. Comme un symbole, c’est Umut Bozok - meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière - qui profite d’une passe en profondeur de Ripart et d’un mauvais alignement de la défense bordelaise pour placer le ballon entre les jambes de Costil. Compteur dans l’élite débloqué pour lui (3-3, 78). La fin de match sera à l'image de l'ensemble de la rencontre, avec un ballon qui passe d'une surface à une autre. Sauf que cette fois-ci, aucune des deux formations ne réussit à le pousser au fond des filets. Et c'est peut-être mieux comme ça tant une défaite aurait été cruelle pour Nîmes comme pour Bordeaux