Boca surprend River au Monumental

River Plate (4-1-4-1) : Armani – Rojas, Díaz, Pirez, Casco (Gómez, 71e) – Pérez (Pochettino, 81e), - Simón (Quintero, 60e), E. Fernández, De la Cruz (Palavecino, 71e), Barco (Romero, 60e) – Álvarez. Entraîneur : Marcelo Gallardo



Boca Juniors (4-3-1-2) : Rossi – Advincula (Figal, 45e), Zambrano, Rojo, Fabra – Medina (Campuzano, 80e), G. Fernández, Ramírez – Molinas (Romero, 65e) – Villa, Benedetto (Vázquez, 45e). Entraîneur : Sebastián Battaglia

GQC, à Buenos Aires

Une climatisation monumentale.C’était le clou du spectacle d’une septième journée de Coupe de la Ligue argentine où tous les Clásicos de l’élite se sont joués le même week-end. Devant 70 000 spectateurs survoltés à l’Estadio Monumental, Boca Juniors s’est imposé face à River Plate (0-1) ce dimanche soir lors d’un 258superclásico placé en milieu du tournoi et sans grand enjeu sportif.La rencontre présentait une curiosité au coup d’envoi. Pour la première fois de l’histoire de la mythique confrontation, lesavaient décidé de troquer leur beau maillot bleu et jaune pour une tenue alternative entièrement jaune, en hommage aux trente ans de la Casa Amarilla, l’emblématique centre d’entraînement du club à la Boca. Selon le quotidien sportif, c’est sur les conseils d’un chaman (!) que l’équipe de la Ribera avait choisi cette tunique donnant au match des allures de Pérou-Suède.Dominé et incapable de tirer au but en première mi-temps, Boca Juniors a su saisir sa chance au retour des vestiaires. Après un gros pressing sur un Gonzalez Pirez en panique, le Colombien Sebastian Villa, invisible jusqu’alors, récupère le ballon dans la surface, dribble Armani et pousse le ballon au fond des filets (0-1, 53). La suite ? River Plate pousse, mais Álvarez en face à face, Quintero sur coup franc ou Palavecino d’une tête lobée butent à chaque fois sur le gardien, Agustín Rossi, héros de la soirée au Monumental. Les joueurs de Boca n’avaient plus gagné au Monumental depuis le 6 novembre 2017 (1-2). Ciblés par des projectiles lancés par lesau coup de sifflet final, les Jaunes ont dû quitter la pelouse de River Plate sous protection policière.Merci le chaman.