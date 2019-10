Boca-River : Remontada, VAR et sorcellerie

Surpassé au Monumental (2-0) en demi-finale aller de Libertadores, Boca Juniors invoque le passé, Barcelone-PSG, l’arbitrage et même la magie noire pour croire en la remontada face à River Plate à la Bombonera.

Boca Juniors River Plate Copa Libertadores - Demi-finale retour

« Avec le maillot de Boca, c’est tuer ou mourir »

RiVAR Plate

Magie noire

¿Magia negra en el vestuario de #Boca antes de la semifinal? Lo cuenta @Arévalo_Martin. pic.twitter.com/R3CDkxPIqz — No Todo Pasa (@NoTodoPasaTyC) October 8, 2019

Par Georges Quirino Chaves, à Buenos Aires

» Près de 300 000 personnes chantent en cœur autour de l’Obelisco à Buenos Aires ce dimanche. Ils en sont convaincus. Oui, Mauricio Macri, président sortant libéral présent sur scène face à la foule, peut retourner le résultat de l’élection présidentielle. Et cela même s’il est annoncé large perdant ce dimanche face au candidat de centre gauche Alberto Fernandez. «» ose le chef d’État et ancien président du club(1995-2007). Le chant de laTous les supporters des Bleu et Or veulent l’entendre. Même si leur équipe a largement été dominée dans le jeu par les hommes de Marcelo Gallardo au match aller (2-0). Même si Boca vient de perdre pour la première fois de la saison à la Bombonera face à Racing (0-1) vendredi dernier. C’est que, même si tous les voyants sont au rouge, l’refuse de concevoir une nouvelle humiliation face au rival éternel moins d’un an seulement après la finale perdue à Madrid. «» , avance Daniel Arcucci, chroniqueur dans l’émissionsur Fox Sports : «remontadaAlors, depuis trois semaines dans les journaux, les programmes télé ou radio, le passé est invoqué pour montrer qu’un autre futur est possible. Oui, River a déjà craqué dans une situation comparable. Il y a deux ans, en demi-finale de Copa Libertadores. Déjà entre Argentins. Les Millonarios gagnent 1-0 à l’aller au Monumental contre Lanus, mènent 0-2 au retour, mais s’inclinent finalement 4-2. Éliminés. Et puis Boca Juniors a déjà réussi à inverser un mauvais résultat aller en coupe. À dix reprises. Cinq fois dans la compétition continentale. «» , prévient José Basualdo, ancien milieu de terrain, membre de l’équipe qui a éliminé River en quarts de finale du tournoi en 2000, après avoir perdu sur la pelouse de Nuñez (1-2 / 3-0) : «» ont prévenu les supporters à la Bombonera ce vendredi. Message entendu par l’entraîneur Gustavo Alfaro. «» , avoue le technicien intronisé après la déroute madrilène et qui pourrait se retrouver en grand danger en cas d’élimination : «» Pour un vieil Apache de 35 ans par exemple ? Ce Carlos Tévez relégué aux seconds rôles ces derniers semaines, mais réclamé par les? «» , assure le joueur, comme pour revendiquer sa place dans le onze de départ : «Pour rendre l’exploit possible, Boca compte aussi sur l’arbitrage. À l’aller, deux utilisations de la VAR ont provoqué la colère des. La première, après seulement trois minutes de jeu, pour valider un penalty pour River provoqué et transformé par l’attaquant colombien Rafael Santos Borré. La deuxième pour expulser en fin de match le milieu de terrain bleu et or Nicolas Capaldo. Deux décisions qui ont tellement fait polémique que la CONMEBOL s’est vue obligée de rendre publics les échanges entre l’arbitre brésilien Raphael Claus et sa VAR pendant la rencontre. «» , se plaint le président du club, Daniel Angelici, sur l’antenne de Fox Radio.Le «» se plaît à diffuser l’idée que River serait protégé par l’instance continentale. D’où le surnom de «» désormais largement rependu entre supporters. Le «» argentin, en quelque sorte. Depuis le début de la phase à élimination directe en Libertadores, les Millonarios ont obtenu trois penaltys en cinq matchs grâce à la vidéo. Sans scandale apparent. «» , avance le coachcomme pour mettre la pression, déjà, sur Mauro Vigliano, l’arbitre argentin désigné pour la rencontre. Ce dernier devra être attentif à autre chose, comme l'avait pointé du doigt Gustavo Alfaro après le match aller : «» Truqueurs, les joueurs de Gallardo ? «» , a froidement répondu leMais la vérité de ce match aller est peut-être ailleurs. Des indices laissent penser que River a peut-être eu recours... à la magie noire ! Des croix gravées au mur, des photos brulées, des bougies, du sel, des marques étranges au sol ont été remarqués dans le vestiaire de Boca au Monumental. Un scoop révélé, très sérieusement et avec images à l’appui, par la chaîne Tyc Sports.» , assure l’astrologue Carlos Oliva. L’homme était à la Une du quotidien sportifla semaine dernière sous le titre : « La revanche du sorcier » . Cet individu assure avoir travaillé avec les Millonarios par le passé. Sauf qu’il serait parti du club fâché. Et aujourd’hui, il veut se venger. Forcément, un dirigeant de Boca l’a contacté. Le présidentne dément pas. «» , prévient, rancunier, Oliva, également invité à la radio ces derniers jours : «» Sur sa méthode, il n’en dira pas plus. Et si le Superclásico se décidait sur un «» ?