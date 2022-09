Bleus : une rentrée sous les nuages

Dans les locaux d'une FFF secouée par les révélations de So Foot et alors que plusieurs de ses cadres sont sur le flanc, Didier Deschamps s'est exprimé, jeudi, pour la première fois de la saison à quelques mois du Mondial au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a notamment convoqué quelques nouveaux - Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani -, rappelé Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, et soufflé sur « des mensonges » .

« Il n’y a rien qui m’agace, même si je vous conçois que ce n’est pas le climat des plus apaisés que j’ai pu connaître. C’est de l’instantané, beaucoup de buzz et on assène des vérités qui n’en sont pas. »

« Paul n'est pas un G.O. »

« Personne ne peut affirmer si Paul sera guéri ou non. Je rajoute, au cas où, que je n’ai jamais pris un joueur qui n’était pas totalement rétabli pour un tournoi final. »

La liste des Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 22/09 : au Stade de France 25/09 : à Copenhague #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Équipe de France (@equipedefrance) September 15, 2022



Gardiens : Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan.

Défenseurs : Benoît Badiashile, Jonathan Clauss, Théo Hernández, Jules Koundé, Ferland Mendy, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphaël Varane.

Milieux : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni.

Attaquants Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku.

Autour de 14h20, ce jeudi, Didier Deschamps s’est gratté la tête, avant d’offrir à son assistance un sourire pincé. Puis, le sélectionneur des Bleus, qui répondait depuis une vingtaine de minutes aux différentes questions autour de la liste de convoqués pour le dernier rassemblement international avant de s’envoler au Qatar , s’est lancé :Relance :Circulez. Ainsi le premier entraîneur de France a-t-il effectué sa rentrée médiatique en début d’après-midi et a-t-il répondu à l’enquête publiée par So Foot , jeudi dernier. Une enquête qui met en lumière un paquet de dysfonctionnements internes à la Fédération française de football et qui pointe notamment du doigt le comportement de Noël Le Graët et de sa directrice générale, Florence Hardouin, invités à unvendredi par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Plus tôt dans la journée, un membre de l’état-major de la FFF a pourtant été moins politique que Didier Deschamps dans les colonnes du Monde et a été clair : « La garde rapprochée du président a explosé en vol et il ne lui reste plus personne, même au sein du comité exécutif. » Drôle d’ambiance, donc, dans les locaux du boulevard Grenelle.Drôle d’ambiance, également, au sein du bus équipe de France, à bord duquel un paquet d’habitués ne vont pas pouvoir grimper pour aller dîner avec l’Autriche au stade de France dans une semaine et pour aller défier le Danemark, trois jours plus tard. Alors que les Bleus restent sur un rassemblement de juin plus que difficile (deux nuls, deux défaites, ce qui a habillé les Tricolores en relégables de leur groupe de Ligue des nations avant ces deux matchs de septembre) et que des nuages extrasportifs tournent au-dessus de la bande à Deschamps, le sélectionneur doit en effet se passer d’un paquet de cadres (Coman, Benzema, L. Hernández, Kanté, Kimpembe, Pogba) et a été contraint d’ouvrir ses plans.Ainsi, pour la première fois de leur vie, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana vont débouler à Clairefontaine, mais aussi Randal Kolo Muani, auteur de deux buts et quatre passes décisives en six matchs de Bundesliga depuis son arrivée à la pointe de l’Eintracht Francfort. Autre chose ? Bien sûr : Olivier Giroud, en grande forme avec le Milan et qui était revenu avec succès en mars 2022 pour - déjà - panser un forfait de Karim Benzema, est de retour, tout comme Ousmane Dembélé, qui fait pétiller les yeux de Xavi depuis le début de saison alors qu’il n’avait plus reçu la moindre convocation depuis le dernier Euro, et Ferland Mendy, préféré à Lucas Digne., a alors justifié Didier Deschamps.Au cours de sa première prise de parole de la saison, le chef a une nouvelle fois répété queet a encore insisté sur la nécessité, à son poste, deaux événements. Exemple avec Paul Pogba, blessé au genou fin juillet, et dont la participation au prochain Mondial s’accompagne d’un gros point d’interrogation. Deschamps :Voilà maintenant le natif de Bayonne, qui a choisi de se priver d'un Wissam Ben Yedder quiet a laissé entendre qu’il ne prendrait sûrement pas 26 joueurs pour la Coupe du monde, face à un nouveau rassemblement à ouvrir, de nouveaux repères à bosser et ce alors que le Qatar se rapproche en galopant.Le sélectionneur n’a certainement pas fini de se gratter la tête.

Par Maxime Brigand, à la FFF