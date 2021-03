Bleus : la déception tranquille

Après le match nul décevant face à l'Ukraine (1-1), il n'était pas question pour Didier Deschamps et sa bande de verser dans le catastrophisme. Ce mercredi soir, les Bleus ont connu un accroc qui ne devrait pas avoir d'incidence sur la suite des évènements, mais qui doit servir aux champions du monde quand ils se retrouveront opposés à des blocs bas. À commencer probablement par dimanche, au Kazakhstan.

L'enfer du bloc bas

« Ce n'est pas parce que vous mettez trois avants-centres que vous allez marquer plus de buts. »

« Ce n'est pas inquiétant, mais ça va nous forcer à nous améliorer dans l'utilisation du ballon. »

Un nul pour rien

Par Clément Gavard, au Stade de France

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, les Bleus n'auront pas attendu septembre pour lancer leur année. Après une cuvée 2020 expédiée en moins de trois mois à cause de la pandémie, c'était un retour à la normale, ou presque, pour l'équipe de France, qui a commencé sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 en partageant un point avec l'Ukraine (1-1) , dans une enceinte dyonisienne tristement silencieuse. Le traditionnel rassemblement du mois de mars, intercalé entre les grandes échéances du printemps pour les clubs, a donc accouché d'un premier couac., a balayé Didier Deschamps, impassible et perché sur son estrade dans la salle de presse du Stade de France.Du Deschamps dans le texte, c'est-à-dire un savant mélange entre des poncifs attendus et des messages à faire passer. Dont celui que si le résultat nul des Bleus est décevant, il n'est pas inquiétant pour autant.Sur le papier, le patron des Tricolores nous promettait pourtant une belle soirée : la grosse équipe alignée, le retour du 4-2-3-1, une ligne offensive plutôt sexy, et une Ukraine moins bancale qu'à l'automne dernier. Oui, mais le papier reste du papier. L'histoire a été tout autre sur le terrain, où les Bleus auront d'abord affiché un visage conquérant - malgré des maladresses - en première période, avant de tirer la tronche après l'entracte. La faute en partie au plan minutieux d'Andryi Shevchenko, qui avait ciblé les points forts des champions du monde., s'est félicité l'élégant technicien ukrainien quelques minutes avant de laisser son siège à DD.Résultat, les Français ont longtemps tourné autour du pot, sans savoir comment prendre à défaut le bloc bas ukrainien. Deschamps :Un cauchemar pour une équipe de France qui n'est pas experte en utilisation du ballon, et qui préfère avoir des espaces à dévorer plutôt que de se creuser la tête en faisant tourner la chique. Le boss des Bleus avait pourtant opté pour une touche offensive en confiant les ailes à Kingsley Coman et Kylian Mbappé, sans un profil à la Blaise Matuidi pour jouer la carte sécurité. Si le premier s'est montré percutant, le second est resté aux abonnés absents., a lâché Deschamps. Avant de répéter ses principes et de préparer le terrain pour un retour au système DD version Mondial 2018 :Autre leader, même discours. Celui d'Hugo Lloris, venu remplir son rôle devant la presse en s'aventurant dans le dédale du Stade de France malgré l'urgence de rejoindre Clairefontaine pour récupérer. Comme le sélectionneur, le capitaine des Bleus n'était ni énervé ni préoccupé pour les échéances à venir., a posé le portier aux 118 capes.Une leçon à retenir pour les blocs bas à venir, et une drôle de statistique à souligner : l'Ukraine a bouclé la rencontre avec zéro tir cadré.Au fond de lui, Didier Deschamps sait que cet accroc n'aura pas une grande incidence sur la suite des évènements pour son équipe. Dans ce groupe très abordable (Ukraine, Finlande, Bosnie, Kazakhstan), la France devrait réussir sans trop de problèmes à composter son billet pour défendre son titre au Qatar, fin 2022. Avant cela, il y aura l'Euro et le début d'une nouvelle mission commando qui ne commencera véritablement qu'au mois de mai. Le nul face à l'Ukraine est un accident de parcours comme cette sélection en connaît régulièrement. La France n'est pas l'Angleterre, les Pays-Bas ou l'Allemagne, elle ne sait pas faire un sans-faute dans ces campagnes au long cours, c'est culturel.Autre constat : le sélectionneur n'a pas bronché. À chaque fois que son équipe semblait s'éloigner des bases, comme en novembre contre la Finlande, Deschamps sortait les crocs et distribuait des. Ce mercredi soir, rien. Même pas une canine à dévoiler. La preuve que ce faux pas se résume à un simple coup d'arrêt sur la route de l'Euro., a soufflé DD.Avant de promettre un importantpour le match de dimanche parce qu'il y aura. Le mot de la fin pour Lloris :À 6000 kilomètres de chez eux et dans des conditions particulières (décalage horaire, match à 15 heures, terrain synthétique), les Bleus devront rappeler pourquoi ils n'ont plus enchaîné deux rencontres sans gagner depuis trois ans.