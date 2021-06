Blanka Vlašić : « Maintenant, c’est moi qui suis la sœur de Nikola »

Le 4 mai 2002, Joško Vlašić notait dans un petit carnet qu’il était certain que son fils Nikola, alors âgé de quatre ans et demi, allait devenir un jour footballeur professionnel. Deux ans plus tôt, à Sydney, sa fille aînée participait à ses premiers JO. L’éleveur de champions splitois s’y connaît donc en matière de pif. Aujourd’hui à la retraite, Blanka (37 ans) détient toujours le deuxième meilleur résultat de l’histoire du saut en hauteur (2,08 m) et se réjouit de voir son petit frère (23 ans, 25 sélections) exploser sur la scène internationale avec la Croatie. Et si le match face à l’Espagne confirmait que le numéro 10 du CSKA Moscou était bel et bien le nouveau Luka Modrić ?

« Je sais que Luka (Modrić) et Nikola ont une très bonne relation au sein de l’effectif. Luka joue un rôle de modèle. »

C’est compréhensible, car c’est seulement son premier grand tournoi international. Mais en Croatie, il est déjà connu depuis un moment, surtout à Split, sachant qu’il est le plus jeune buteur de l’histoire du Hajduk en Coupe d’Europe.Et comme cela fait longtemps que je n’ai pas sauté, pour la jeune génération, on me connaît désormais à travers lui. Avant, c’était le contraire : on parlait de Nikola comme du frère de Blanka. Mais avec le but qu’il a marqué contre l’Écosse, il s’est définitivement fait un prénom. Il disait toujours :Eh bien, c’est chose faite : ce n’est plus, c’est Nikola.En entendant ma voix, vous pouvez imaginer combien j’ai crié lorsqu'il a marqué. Le titulariser contre l’Écosse, c’était vraiment le meilleur moment pour le lancer dans le tournoi. Vous savez qu’on est une famille de sportifs et que c’est mon père qui a commencé à l’entraîner.On savait à quel point il avait du potentiel et il a déjà prouvé, que ce soit depuis ses débuts avec la Croatieou avec le CSKA. Il a appris à devenir un vrai athlète professionnel et pour lui, le moment est venu de briller. Je suis tellement fière de lui...C’est quelqu’un de très humble, vous ne le verrez pas étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux par exemple, il préfère se concentrer à fond sur ses matchs et ne se laisse pas influencer par ce qu’on raconte sur lui dans la presse. Vous savez comment ça peut être dans le foot ! On a tendance à l’oublier, mais il n’a que 23 ans. Je suis impressionnée de voir à quel point il est mature pour son âge, c’est déjà un homme marié ! Et au-delà de ça, il a un esprit vif et éclairé. Il apprend aussi des erreurs des autres, pas seulement des siennes. C’est une grande qualité dans le sport.On me l’a souvent demandé, mais non, notre relation est celle d’un frère et d’une sœur. Il nous arrive évidemment de parler de sport de temps en temps, et s’il a besoin d’un conseil, il peut venir me trouver. Après, honnêtement, il n’y a pas grand-chose en commun entre le saut en hauteur et le football, ne serait-ce parce que ce dernier est un sport d’équipe. En revanche, le fait de venir d’une famille de sportifs lui a très vite appris ce qu’il faut faire pour atteindre le succès. Mais c’était surtout mon père qui l’a accompagné et lui a donné les bons conseils. De mon côté, j’ai pu y participer à ma manière, car il a grandi avec moi pendant ma carrière et a dû attraper un petit truc pratique par-ci par-là.En tout cas, c’est un très beau compliment, car Luka est l’un des plus grands joueurs de tous les temps, nous sommes également très fiers de lui en Croatie. Je sais que lui et Nikola ont une très bonne relation au sein de l’effectif et que Luka joue un rôle de modèle. Donc être comparé à lui, c’est un grand honneur, car pour moi, Nikola est vraiment une illumination au sein de cette nouvelle génération. Et, on l’a d’ailleurs vu contre l’Écosse, la mélanger avec des joueurs d’expérience, c’est un excellent moyen de remporter des victoires et d’aller très loin dans cet Euro. Évidemment, il ne faut pas tout résumer à un seul match et on sait à quel point il peut être difficile de faire son trou, en particulier dans les sports collectifs où l’on doit attendre le moment de pouvoir prendre sa chance. Mais je crois sincèrement que Nikola a un grand avenir en équipe nationale. En tout cas, il le mérite. Que ce soit en tant qu’homme ou en tant que sportif.Il a raison, car on a prouvé qu’on pouvait s’extirper de la pression qu’on a sur les épaules. Si on joue chaque match comme celui contre l’Écosse, il n’y a pas d’adversaire qu’on ne peut pas battre, je le crois sincèrement. Et si on a cette confiance en nous, on est capable de jouer contre les meilleurs, dont on fait partie d’ailleurs, car sinon nous ne serions pas dans un tournoi comme celui-ci. À ce titre, le match contre l’Espagne sera très intéressant à voir, et j’espère que ce ne sera pas le dernier.Oui ! Il ne reste que quelques formalités à remplir, mais normalement, je serai sur place. Cela risque d’être stressant, comme d’habitude, car c’est toujours plus difficile de regarder quelqu’un faire du sport plutôt que de réaliser la performance soi-même parce qu’en tribune, on est totalement passif. Ceci dit, aujourd’hui, je me complais très bien dans mon rôle de supportrice !