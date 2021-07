Billy Gilmour s'essaie au karaoké

Billy Gilmour sings karaoke classic on night out in Norwich after making loan move for season https://t.co/TwpQW2drva — The Sun Football(@TheSunFootball) July 26, 2021

N'est pas David Gilmour qui veut.Le jeune Écossais de vingt ans Billy Gilmour, prêté au début du mois à Norwich par Chelsea, a montré de la volonté lors de la séance karaoké du soir, révélée par lece dimanche. Comme sur le terrain, le petit Billy ne perd pas une chance de dévoiler sa fraîcheur et son enthousiasme, et il a donc amusé la galerie dans un bar de la banlieue de la ville de Norwich, à Thorpe Saint Andrew. En chemise à carreaux et paire de jeans moulants, la jeune recrue desa reprisdu groupe Train. Et si le jury den'auraient sans doute pas appuyé sur le gros bouton rouge pour retourner leurs fauteuils, l'opération séduction des fans de Norwich est réussie.Ce qu'on appelle faire ses gammes.