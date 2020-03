Bienvenue dans le carré VIP, Josip !

Auteur du quadruplé de la victoire face à Valence lors du huitième retour remporté par l’Atalanta (3-4) ce mardi soir, Josip Iličić est devenu le quatrième joueur à inscrire un quadruplé, après la phase de poule, en Ligue des Champions, depuis 1992. Pas mal pour un mec de 32 ans !

Mamie Nova

Dans la légende de Bergame

C'est pour toi Bergamo pic.twitter.com/wkKtlmZ9Ee — Atalanta France ?? (@Atalanta_FR) March 10, 2020

Par Andrea Chazy

Josip Iličić a 32 ans et 41 jours. Un âge où, en général, on commence tout doucement à regarder dans le rétroviseur en repensant à ses belles années. Sauf qu’à Mestella, en ce mardi soir de mars et surtout de Ligue des Champions, Iličić a décidé de regarder vers l’horizon. D’enfoncer son pied droit sur l’accélérateur pour valider la qualification historique de l’Atalanta en quarts de C1. Et, surtout, pour s’offrir un quadruplé, le premier de sa carrière en pro, en guise de bonus d’une nuit qu’il lui sera impossible d’oublier.Oui, à 32 ans et 41 jours, Josip Iličić est donc devenu le plus vieux réalisateur d’un quadruplé lors d’un match à l’extérieur en Ligue des Champions. Il a aussi rejoint le carré VIP des bonshommes qui ont démoli par au moins quatre pions leur adversaire après la phase de poule. Il y a eu Leo Messi, par deux fois, avec un quadruplé en quarts de l’édition 2010-2011 face à Arsenal et un quintuplé contre Leverkusen l’année suivante en huitièmes. Il y a eu aussi Mario Gómez, avec le Bayern face à Bâle en 2011-2012 aussi en huitièmes, et enfin, Robert Lewandowski contre le Real Madrid lors des demies en 2012-2013. Tout ce beau monde va maintenant devoir faire une place de choix à cette grande tige d’Iličić, qui n’a pas hésité à prélever ce qui restait de dignité à Mouctar Diakhaby pour gagner son droit d’entrée.Deux fautes provoquées et sublimées par deux penaltys transformées en quarante-cinq minutes, pas sûr que l’ancien lyonnais, coupable à chaque fois, s’en remette de si tôt. Il est d'ailleurs sorti à la mi-temps. Puis, en seconde période, même essoufflée autour de l’heure de jeu comme souvent, la « Mamie » a repris sa canne pour aller définitivement enterrer les derniers espoirs de l’équipe espagnole. À la suite d'un service parfait de Duván Zapata d’abord, puis d’un sublime enroulé du gauche dont il a le secret pour finir. En fin de compte, Iličić n’est même pas sorti du terrain. Et c’est peut-être la seule chose qui aurait pu l’agacer ce mardi soir.Après la rencontre, son entraîneur Gian Piero Gasperini a été interrogé parau sujet de son héros. Pour parler du quadruplé ? Non, mais bien pour revenir sur la demande du joueur de sortir avant de compléter son œuvre : «» À cause du coronavirus, et de la mise en quarantaine de la Lombardie, l’Atalanta ne va pas pouvoir fêter avec ses tifosi cette qualif’ pour les quarts. «» , a promis Gasperini. Nul doute que ce jour-là, Josip Iličić recevra l’attention et les honneurs qu’il mérite. En attendant, dès la fin du match, au milieu de ses coéquipiers, l'international slovène était en première ligne pour tenir un tee shirt de soutien au peuple de Bergame. Le message : «» . Un discours qu'il aurait pu tenir seul, mais Iličić est du genre collectif.