Mendy, la main tendue

Mercredi, dans la nuit de Milan, où se jouait un Atalanta-Manchester City (1-1) au déroulé préparé par un scénariste cintré , un homme a de nouveau brillé par son sourire : Benjamin Mendy, évidemment. Pourtant, on a vu le Français souffrir, notamment en seconde période, et passer tout près du torcitolis à plusieurs reprises. Mettons ça sur le coup de l’excitation et écoutons plutôt ce que le natif de Longjumeau avait à raconter après la rencontre : «» Et pour le futur, Mendy avait une étape en tête, si bien qu’il n’avait pas hésité à glisser un message dans les couloirs de San Siro : «» Message reçu, lu et entendu par Didier Deschamps, qui a donc décidé de rappeler le latéral gauche de Manchester City jeudi en vue des deux dernières joutes éliminatoires à l’Euro 2020 face à la Moldavie, dans une semaine tout pile, et en Albanie, trois jours plus tard. Ainsi redémarre la vie internationale de l’ancien Havrais, absent du groupe France depuis la fête post-Mondial de septembre 2018 et qui profite de la blessure de Lucas Hernandez. Deschamps veut croire au simple contretemps : «» Aucune certitude donc. C’est souvent le problème avec Mendy : on ne sait pas toujours où on va.Mais on y va, et aujourd’hui, l’essentiel est là : Benjamin Mendy a retrouvé les cannes et est de nouveau prêt à déchaîner les éléments. Faut-il y croire, cette fois ? Entre les blessures à répétition et les retours avortés, le Français a de nouveau eu le loisir de se confronter aux drôles de règles du sport de niveau, un monde où être en activité ne représente qu’une infime partie du job. Sur ça, Didier Deschamps l’attend au tournant, lui qui demandait au joueur, il y a quelques mois encore, de «» . Moins d’un mois plus tard, Mendy, alors en plein retour à la compétition, se faisait gauler par Pep Guardiola en boîte quelques heures après un match de championnat à Fulham. «» , fumait alors le technicien catalan. Jeudi, Deschamps en a rajouté une couche : «Pour la même raison, Ousmane Dembélé se retrouve aujourd’hui écarté de la liste des Bleus. Deschamps n’est pas là pour rigoler, on le sait, et souhaite des joueurs exemplaires. Dans les prochains jours, il reviendra donc sans aucun doute souffler dans les oreilles de Mendy, qui a laissé Lucas Hernandez progressivement détruire la concurrence sur le côté gauche avant de se blesser gravement à la cheville. Ce qui laisse une fenêtre de tir en or au joueur de Manchester City : ce rassemblement doit être celui où Benjamin Mendy amène les preuves sur la table à Deschamps. Des preuves humaines et sportives. Évidemment, Mendy n’a pas arrêté de rire, il a juste grandi un peu et a compris que son enchaînement de blessures n’était pas uniquement un sale coup de la sacro-sainte malchance. Guardiola lui a fait comprendre, Deschamps a joué la seconde lame. À 25 ans, voilà donc l’ancien champion de France à l’étape 2 de sa carrière : celle où on vit en tant que footballeur professionnel. Il n’y a ici plus de possibilité d’apprendre. Certains trains ne passent qu’une fois.