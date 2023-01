Benfica et le Sporting se quittent dos à dos

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodímos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Luís, Fernández - João Mário, Aursnes (Neres, 65e), Rafa Silva (Chiquinho, 90e+3) - Ramos. Entraîneur : Roger Schmidt.



Sporting (3-4-3) : Adán - Inácio, Coates, Reis (St. Juste, 67e) - Porro, Ugarte, Gonçalves, Santos - Edwards (Arthur Gomes, 78e), Paulinho (Chermiti, 78e), Trincão (Cabral, 89e). Entraîneur : Rúben Amorim.

Pas de vainqueur dans le derby.Au terme d'un match indécis jusqu'au bout, Benfica n'a pu faire mieux qu'un match nul dans le derby lisboète face au Sporting ce dimanche soir, en revenant deux fois au score (2-2). Pas embêtés par la grosse ambiance du stade de la Luz, les joueurs du Sporting réalisent une belle entame et prennent les devants sur un centre dévié par Bah dans ses propres filets, sous la pression de Trincão. Mais Benfica ne s'endort pas et revient dix minutes plus tard : après un joli numéro dans la surface, Rafa Silva centre vers Ramos, qui surgit au premier poteau et conclutAu retour des vestiaires, les visiteurs obtiennent un penalty après vérification de la VAR grâce à Paulinho, que transforme Gonçalves. Mais comme dans le premier acte, les hommes de Roger Schmidt sont piqués au vif et réagissent une fois de plus. L'homme providentiel s'appelle décidément Gonçalo Ramos : sur un centre relativement similaire à celui de son premier but, l'attaquant portugais est encore là avant tout le monde et punit Adán. Jusqu'aux derniers instants, les Benfiquistes poussent pour prendre l'avantage pour la première fois, en vain.Benfica termine le week-end toujours leader du championnat, avec quatre points d'avance sur Braga. Le Sporting est quatrième, à quatre points du podium.