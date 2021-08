Bastia s'offre sa première victoire contre Quevilly-Rouen

QRM (4-3-3) : Lemaître - Bansais, Padovani, Cissokho, Tegar - Boé-Kane, Sangaré, Gbelle (Zabou, 42e) - Bahassa (Dadoune, 83e), Nazon, Haddad. Entraîneur : Bruno Irlès.



SC Bastia (4-3-3) : Vincensini - Palun, Le Cardinal, Bocognano, Quemper - Ducrocq, Salles-Lamonge, Diongue (Vincent, 68e) - Robic, Santelli (Kaïboue, 84e), Saadi (Schur, 20e). Entraîneur : Mathieu Chabert.

Emile Gillet

Bastia passe la première.Quatre ans, trois mois et quatre jours. Bastia attendait une victoire dans le monde professionnel depuis le 14 mai 2017 et des buts de Danic et Crivelli face à Lorient. Ce mercredi, les hommes de Mathieu Chabert ont accompli leur mission et lancer enfin leur saison de Ligue 2. Et de quelle manière. Joueurs, les Bastiais n’ont cessé de se projeter vers l’avant, tantôt en accélérant sur les côtés, tantôt en cassant les lignes par la passe. C’est d’ailleurs de ces manières que sont venus les buts. Le premier résultait d’un beau travail de fixation de Quemper dont le centre trouvait Santelli. Sa tête - pourtant surpuissante - était repoussée par un réflexe époustouflant de Lemaître sur Maguette Diongue, dont la frappe ne laissait aucun espoir au portier encore au sol. Diongue, encore lui proposait plus tard un amour d’enchaînement contrôle orienté-ballon dans le dos de la défense pour Kévin Schuur. Une feinte de frappe laissant un défenseur sur le cul plus tard, il enveloppait du droit, tranquilleEn face, les Normands n’ont jamais vraiment été en mesure d’inquiéter Thomas Vincensini. Il a fallu s’en remettre à une passe en retrait manquée de Stephen Quemper pour marquer. À l’affut, le buteur maison Duckens Nazon tentait sa chance. Sa frappe à ras de terre, mal appréciée par Vincensini, revenait dans les pattes de Romain Padovani, capitaine tout heureux d’être au bon endroit, au bon moment. Un but insuffisant pour inverser le rapport de force, Salles-Lamonges et Kaïboue étant proches de faire le break (89, 90+2). Mathieu Chabert, qui avait opéré quatre changements dans son onze de départ, a réussi son coup et remonte à la 11e place, cinq rangs derrière Quevilly. Il faut dire qu’il connaît QRM comme sa poche. La saison passée en National, il avait dominé Bruno Irlès à deux reprises . Il faudra attendre quatre mois pour rééditer telle performance. C’est toujours moins long que quatre ans.