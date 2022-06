Barrages pour le Mondial : jour férié au Pérou, pause déjeuner plus longue au Costa Rica

AL

Tout pour la patrie.Ce lundi 13 juin, le Pérou se déplace à Al Rayyan (Qatar) pour affronter l'Australie dans un but précis : décrocher son sésame pour le Mondial 2022, lors de ce remake du... dernier Mondial, justement, lorsque las'était imposée 2-0. Pour s'assurer que le barrage intercontinental - sous forme de match sec - sera suivi par le plus grand nombre, le gouvernement péruvien a décrété un jour férié pour l'ensemble des fonctionnaires., s'est justifié Alejandro Salas, le ministre de la Culture, qui pourra également se targuer d'avoir le soutien des chamans locaux.Au Costa Rica, les autorités se sont contentées de donner aux fonctionnaires une heure de pause déjeuner en plus, pour assister à l'autre barrage restant, entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Celui-ci aura également lieu à Al Rayyan, mardi.Il faut bien ça pour avoir le droit de retrouver la France et le Danemark (pour le Pérou), et de défier l'Espagne ou l'Allemagne (pour le Costa Rica).