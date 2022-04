Barcelone bat Levante sur le gong après un match fou

Levante (5-3-2) : Cárdenas – Miramón, Pier, Postigo, Vezo (Cantero, 77e), Son – Campaña (Melero, 65e), Pepelu, Radoja (Bardhi, 76e) – Morales (Pubill, 90e), Marti (Gómez, 65e). Entraîneur : Lisci.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Alves (Lenglet, 81e), Araújo, García, Alba – Nico (Pedri, 57e), Busquets, F. De Jong (Gavi, 57e) – Dembélé (Traoré, 85e), Aubameyang (L. De Jong, 84e), Torres. Entraîneur : Xavi.

56minute, Marti s'élance... et voit Ter Stegen repousser son penalty.L'un des tournants du match, à n'en pas douter. Car à ce moment précis, Levante menait déjà 1-0 face à Barcelone lors de la 31journée de Liga. Une poignée de secondes plus tôt, juste avant la main de García dans sa surface de réparation, Morales avait en effet ouvert le score. Sur un péno, déjà, sanctionnant les doigts de Dani Alves laissés sur le visage de Son. Après ce raté, les Catalans ont senti que la rencontre basculait et ont donc tout renversé en l'espace de cinq minutes : Aubameyang a d'abord égalisé d'un coup de casque sur un centre de Dembélé, et Pedri a ensuite profité du bon boulot de Gavi pour faire mouche. C'est peu dire que le Barça s'en sortait alors très bien car jusqu'à l'heure de jeu, le dauphin du Real Madrid avait eu du mal à rentrer dans la partie.En première période, seules deux vraies occasions avaient ainsi été observées... en faveur des locaux, la tentatives de Morales étant sauvée sur la ligne par García et Araújo empêchant Marti de marquer grâce à un tacle salvateur. Pour le reste, si Aubameyang n'a pas été loin du doublé dans le second acte, c'est surtout l'entrant Cantero qui a failli inscrire la réalisation du 2-2 d'un tir (trop) croisé. Est alors intervenu le deuxième tournant du match, avec l'entrée de Lenglet à la place d'Alves : alors qu'il n'avait pas encore touché la balle, le Français a fauté dans la zone de vérité et laissé Melero faire trembler les filets sur le troisième penalty sifflé. Match nul, résultat final ? Non, puisque le front de Luuk de Jong sur une passe décisive d'Alba a finalement offert les trois points aux visiteurs.L'avant-dernier du classement méritait pourtant mieux, et sûrement davantage que son adversaire...