Bale roule sur Kashima et propulse le Real en finale

Après une entame de match plutôt séduisante et osée, les Antlers sont rentrés dans le rang, en laissant le Real mettre la patte sur la rencontre et Gareth Bale planter trois pions en onze petites minutes.



66

Kashima Antlers 1-3 Real Madrid

Madrid au petit trot, Kashima au galop

Noël avant l'heure

Kashima Antlers (4-4-2) : S. Kwon - Shoji, Jung Seung-Hyun, Yamamoto, Nishi (Anzai, 56e) - Leo Silva, Nagaki (Uchida, 46e), Endo (Moura, 81e) , Abe - Doi, Serginho. Entraîneur : Go Oiwa.



Real Madrid (4-3-3) :Courtois - Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal - Marcos Llorente, Kroos, Modrić - Bale (Asensio, 60e puis Casemiro, 74e), Benzema, Lucas Vázquez (Isco, 68e). Entraîneur : Santiago Solari.

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière fois que les deux clubs s'étaient affrontés, lors de la finale de l'édition 2016 de la compétition, les Antlers avaient réussi à emmener les Madrilènes en prolongation. Mais deux ans plus tard, les joueurs de Kashima n'ont tout juste pu faire illusion qu'une quinzaine de minutes. Avant de voir le Real imposer sa domination. Et Gareth Bale pulvériser façon bulldozer leur défense.Madrid, qui débute dans la compétition cette saison, a décidé de commencer, quand Kashima décide de foncer comme une balle sur le but de Courtois. Un plan de jeu qui dessine un début de match surprenant, alors que la Maison-Blanche voit soudainement les Antlers mener de front la charge pour tenter d'abattre ses murs. Serginho , l'attaquantdes Japonais, envoie dès la troisième minute de jeu une flèche qui siffle tout près des oreilles de Courtois et de son poteau. Sur le corner qui suit, le capitaine Endo envoie aussi une balle vicelarde, dont la trajectoire sème un joyeux bordel dans la surface adverse.La suite ? Les Japonais multiplient les combinaisons, offrent par séquence un jeu mobile et séduisant collectivement, mais ont nettement plus de mal à secouer l'arrière-garde madrilène. Le Real cesse alors de trottiner pour monter en puissance, et reprend le contrôle de la gonfle et du jeu. Peu avant la demi-heure de jeu, Bale, lancé par Modrić, signe un sombrero du gauche dans les seize mètres nippons, mais banane complètement sa frappe enchaînée du pied droit. Pas grave, le Gallois n'en est qu'à l'apéritif. Et croque son plat principal dans la foulée : après un joli une-deux avec Marcelo , l'ancien de Tottenham exécute Kwon, d'une frappe croisée parfaitement placée.Un but qui reste manifestement coincé dans le gosier des Antlers, qui ne touchent plus une bille. Et jouent même malgré eux les pères Noël de service, alors que Jung, à la suite d'une mésentente avec son gardien, dépose le ballon dans les petons d'un Bale qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Un cadeau qui en appelle un autre : deux minutes plus tard, Marcelo offre une passe parfaite à l'ailier madrilène dans la surface, et ce dernier cartonne la lucarne adverse pour s'offrir un triplé. Une dernière gourmandise pour la route, qui permet au Real de s'offrir sa quatrième finale de Mondial des clubs depuis 2014, malgré la réduction du score de Doi en fin de match. Ne reste plus aux Madrilènes qu'à avaler Al-Aïn en finale pour décrocher leur troisième trophée consécutif dans la compétition.