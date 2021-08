Avec un Salah affûté, Liverpool démarre bien à Norwich

3

5 - Mohamed Salah has become the first player to score on the opening week-end in five consecutive Premier League campaigns. Famous. #NORLIV pic.twitter.com/iQdUnKKeZa — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

Norwich (4-3-3) : Krul - Aarons, Hanley (c), Gibson, Giannoulis - Lees-Melou, Gilmour, Rupp - Cantwell (Dowell, 86e), Pukki (Idah, 77e), Rashica (Sargent, 77e). Entraîneur : Daniel Farke.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimíkas - Oxlade-Chamberlain (Fabinho, 61e), Milner, N. Keita (H. Elliott, 83e) - M. Salah, Jota (Firmino, 61e), S. Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Mohamed Salah aime les premières journées.Pour la cinquième saison de rang, le Pharaon a planté en ouverture de la saison avec Liverpool : tout simplement du jamais-vu en Premier League. En plus de cela, le gaucher, bien en jambes, a ajouté deux passes décisives (dont une très chanceuse) et le LFC n'a pas fait de détail à Carrow Road face à Norwich (0-3), pour le retour à la compétition de Virgil van Dijk Face à destouchant plus le ballon en entame de match, lesont mis 25 bonnes minutes à débloquer la situation, sur un ballon de Trent Alexander-Arnold mal contrôlé par Moh Salah et finalement envoyé au fond par Diogo Jota (26). Pour sa découverte de la Premier League, Pierre Lees-Melou a ensuite sauvé les siens (34). Plus convaincants en deuxième, les hommes de Jürgen Klopp ont attendu l'entrée en jeu de Bobby Firmino pour faire le break, le Brésilien scorant quatre minutes après après avoir enlevé sa chasuble, sur une offrande de Salah, encore lui (65). Et l'Égyptien, qui en avait marre de faire marquer les autres, a enroulé une sacoche à la retombée d'un corner pour aggraver le score (74). Alisson a même pu signer unesur un sauvetage improbable devant Ben Gibson, bien servi par PLM (86).Pour voir Ibrahima Konaté à l'œuvre avec son nouveau maillot , en revanche, il faudra repasser.